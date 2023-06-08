Мешканців Нью-Йорка закликають носити маски через помаранчевий туман від лісових пожеж у Канаді

“Це не час готуватися до марафону чи організовувати для ваших дітей заходи на свіжому повітрі”.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс закликає містян носити маски для захисту від “безпрецедентного” диму від сотень лісових пожеж у Канаді.

Про це пише bloomberg.com.

“Мегаполіс, де надзвичайні ситуації рідко впливають на постійний потік торгівлі, майже зупинився перед обличчям того, що місцеві чиновники назвали “безпрецедентною подією””, − пише видання.

“Це не час готуватися до марафону чи організовувати для ваших дітей заходи на свіжому повітрі”, − зазначив мер.

Густий дим від сотень лісових пожеж у Канаді пішов на південь, утворюючи апокаліптичний помаранчевий туман, який огорнув більшу частину штату та сусідніх регіонів, аж до Мексики.

Фото: EPA/UPG Нью-Йорк, 7 червня 2023 року

Дим ненадовго призупинив вхідні рейси до аеропорту Ла-Гуардія через погіршення видомості, деякі порти регіону закрили. У школах міста скасували заходи на свіжому повітрі, а дітей відправили додому в масках. Також відмінили спортивні події.

Подібні “апокаліптичні сцени” часто відбувалися в останні роки в Північній Америці, оскільки зміна клімату сприяла частішим і сильнішим пожежам.

Фото: EPA/UPG Нью-Йорк, 7 червня 2023 року

Останніми роками на Західному узбережжі історичні лісові пожежі вкрили більшу частину Північної Каліфорнії димом, а у 2020 році небо Сан-Франциско стало помаранчевим. Попередні лісові пожежі в Альберті призвели до того, що стовпи диму досягли Нью-Йорка, але викликали лише сліпучі заходи сонця.

Нагадаємо, через лісові пожежі в Канаді мільйонам людей у всій Північній Америці оголошено попередження про високий рівень ризику. Дим від лісових пожеж накрив великі міста в Онтаріо та Квебеці, включно з Торонто та його околицями. Дим дійшов аж до Нью-Йорка та Коннектикуту, де якість повітря класифікували як “нездорову”. Більшість диму йде з Квебеку, де палає 160 пожеж.

Канада продовжує спостерігати активніший сезон лісових пожеж, ніж зазвичай. У понеділок федеральні чиновники попередили, що цього літа можуть статися найбільші пожежі у країні через посушливі та жаркі умови, які прогнозуються протягом більшої частини сезону.