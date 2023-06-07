Двоє українських військових та лікарка передавали ворогу інформацію про Сили оборони на Яворівському полігоні
Двоє українських військових та лікарка передавали ворогу інформацію про Сили оборони на Яворівському полігоні
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
Рейд на Шебекіно. Час помсти
Рейд на Шебекіно. Час помсти
"Багато хто не хоче виїжджати". Що зараз відбувається на Херсонщині, як допомогти і де шукати допомогу
"Багато хто не хоче виїжджати". Що зараз відбувається на Херсонщині, як допомогти і де шукати допомогу
У Київській області уламки ракети впали на територію лікарні та пологового
У Київській області уламки ракети впали на територію лікарні та пологового
Центр Нової Каховки затоплений внаслідок підриву окупантами дамби на Каховській ГЕС (оновлено)
Центр Нової Каховки затоплений внаслідок підриву окупантами дамби на Каховській ГЕС (оновлено)
Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині, населення евакуюють. Доповнено
Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині, населення евакуюють. Доповнено
Росіяни підірвали на Каховській ГЕС машинну залу зсередини. Станція відновленню не підлягає, – Укргідроенерго
Росіяни підірвали на Каховській ГЕС машинну залу зсередини. Станція відновленню не підлягає, – Укргідроенерго
МАГАТЕ не бачить безпосереднього ризику для ядерної безпеки ЗАЕС через підрив росіянами Каховської ГЕС
МАГАТЕ не бачить безпосереднього ризику для ядерної безпеки ЗАЕС через підрив росіянами Каховської ГЕС
ГоловнаСвіт

Сторони конфлікту у Судані відновлюють переговори на тлі бойових дій у Хартумі

Боротьба між армією та спецпризначенцями RSF триває уже восьмий тиждень.

Сторони конфлікту у Судані відновлюють переговори на тлі бойових дій у Хартумі
Фото: EPA/UPG

Сторони конфлікту у Судані відновлюють переговори про припинення вогню, у той час тривають бої у столиці Хартумі.

Про це пише Reuters з посиланням на телеканал Al Arabiya.

Саудівська Аравія та Сполучені Штати були посередниками переговорів, які “призвели до неналежного дотримання режиму припинення вогню з метою надання гуманітарної допомоги”. Але минулого тижня переговори провалилися після того, як посередники заявили про численні серйозні порушення.

Al Arabia повідомив, що зараз сторони погодилися на непрямі переговори, не повідомляючи подробиць. 

Раніше лідер армії генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан розмовляв з міністром закордонних справ Саудівської Аравії Фейсалом бін Фарханом. Бурхан наголосив, що спецпризначенці RSF мають залишити лікарні, громадські заклади та будинки та відкрити безпечні шляхи для того, щоб “платформа Джидди” досягла успіху, йдеться у заяві.

Лідер RSF Мохамед Хамдан Дагало заявив у неділю, що розмовляв з Фарханом і висловив свою підтримку Джиддській платформі. Жоден з лідерів не згадував про відновлення переговорів.

Артилерійські та авіаційні удари тривали протягом ночі на вівторок, а жителі південного та східного Хартума та північного Бахрі повідомляли про звуки артударів і стрілянин.

Бойові дії між армією та RSF тривають уже восьмий тиждень. Під перехресний вогонь потрапили вісім мирних жителів, мешканцям урізали доступ до основних послуг, а у країні поширилося беззаконня. Понад 400 000 мирних жителів були змушені перетнути кордони Судану і понад 1,2 мільйона людей залишили Хартум та інші міста. Щонайменше 175 000 людей вирушили до Єгипту.

Нагадаємо, у середині травня сторони конфлікту підписали угоду про захист цивільного населення у Судані. Вони погодилися дозволити безпечний прохід для людей, які залишають зони бойових дій, захистити працівників з надання допомоги та не використовувати цивільних осіб як живий щит.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
>
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies