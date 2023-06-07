Сторони конфлікту у Судані відновлюють переговори на тлі бойових дій у Хартумі

Боротьба між армією та спецпризначенцями RSF триває уже восьмий тиждень.

Сторони конфлікту у Судані відновлюють переговори про припинення вогню, у той час тривають бої у столиці Хартумі.

Про це пише Reuters з посиланням на телеканал Al Arabiya.

Саудівська Аравія та Сполучені Штати були посередниками переговорів, які “призвели до неналежного дотримання режиму припинення вогню з метою надання гуманітарної допомоги”. Але минулого тижня переговори провалилися після того, як посередники заявили про численні серйозні порушення.

Al Arabia повідомив, що зараз сторони погодилися на непрямі переговори, не повідомляючи подробиць.

Раніше лідер армії генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан розмовляв з міністром закордонних справ Саудівської Аравії Фейсалом бін Фарханом. Бурхан наголосив, що спецпризначенці RSF мають залишити лікарні, громадські заклади та будинки та відкрити безпечні шляхи для того, щоб “платформа Джидди” досягла успіху, йдеться у заяві.

Лідер RSF Мохамед Хамдан Дагало заявив у неділю, що розмовляв з Фарханом і висловив свою підтримку Джиддській платформі. Жоден з лідерів не згадував про відновлення переговорів.

Артилерійські та авіаційні удари тривали протягом ночі на вівторок, а жителі південного та східного Хартума та північного Бахрі повідомляли про звуки артударів і стрілянин.

Бойові дії між армією та RSF тривають уже восьмий тиждень. Під перехресний вогонь потрапили вісім мирних жителів, мешканцям урізали доступ до основних послуг, а у країні поширилося беззаконня. Понад 400 000 мирних жителів були змушені перетнути кордони Судану і понад 1,2 мільйона людей залишили Хартум та інші міста. Щонайменше 175 000 людей вирушили до Єгипту.

Нагадаємо, у середині травня сторони конфлікту підписали угоду про захист цивільного населення у Судані. Вони погодилися дозволити безпечний прохід для людей, які залишають зони бойових дій, захистити працівників з надання допомоги та не використовувати цивільних осіб як живий щит.