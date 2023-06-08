У Вільнюсі під час саміту НАТО проїзд у транспорті буде безкоштовним

Через це рішення столиця Литви недоотримає 200 тисяч євро доходу.

Вільнюське самоврядування схвалило рішення зробити міський громадський транспорт безкоштовним на час проведення саміту НАТО в липні.

Про це повідомляє портал Delfi.

Передбачається, що учасники саміту НАТО, які пред'являть документ, що підтверджує їхню участь, зможуть безплатно користуватися громадським транспортом і в дні підготовки до заходу – 7-9 липня.

На муніципальне підприємство "Послуги сполучення" було покладено обов'язок до 6 липня забезпечити організаторів Вільнюського саміту НАТО спеціальними наліпками, призначеними для маркування посвідчень особи учасника заходу.

Як зазначив завідувач організацією дорожнього руху Вільнюського самоврядування Рімантас Баравікас, це рішення "поліпшить імідж міста та стане "подарунком" для мешканців та гостей столиці". Однак, за його словами, через це рішення столиця недоотримає 200 тисяч євро доходу.

Тим часом мер Валдас Бенкунскас наголосив, що безоплатний громадський транспорт допоможе громадянам впоратися з незручностями під час саміту.

"Завдяки саміту НАТО Вільнюс опиниться в центрі уваги всього світу, проте виникнуть і певні незручності. Це один зі способів, який допоможе городянам впоратися, вільно пересуваючись громадським транспортом, особливо Старим містом", – сказав Бенкунскас.

Нагадаємо, саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня. Ексгенсек Андерс Расмуссен вважає, що деякі країни можуть захотіти розмістити війська в Україні, якщо країни-члени Альянсу, включаючи США, не нададуть відчутних гарантій безпеки Києву на саміті у Вільнюсі.

У 2024 році саміт НАТО пройде в США.