У Японії хочуть переглянути заборону на татуювання в армії, аби збільшити вербування

Сили оборони Японії переосмислюють заборону на татуювання, оскільки намагаються збільшити вербування серед населення, яке швидко скорочується.

Про це пише BBC.

Татуювання вже давно є табу в країні, де їх пов’язують із мафіозними злочинними угрупованнями, відомими як якудза, які використовують вишукані малюнки на шкірі.

Але посадовці тепер кажуть, що молоді японці роблять татуювання з міркувань моди, а не для ототожнення з якудзою, а заборона заважає призову.

Силам самооборони Японії (JSDF), не вистачає 10% штату і вони не досягли цільового набору в квітні минулого року. Голова кадрового бюро міністерства оборони Кадзухіто Мачіда заявив, що заборону необхідно переглянути, враховуючи зниження народжуваності в Японії.

У 125-мільйонній країні в 2022 році було менше ніж 800 000 народжених, порівняно з понад двома мільйонами в 1970-х роках. Прем’єр-міністр Фуміо Кісіда заявив, що Японія “зараз або ніколи” має вирішити проблему скорочення та старіння населення.

Це також посилило тиск на Японію щодо заповнення вакансій в армії, оскільки вона подвоює військові витрати у відповідь на зростання могутності Китаю та ядерного арсеналу Північної Кореї. Також лунають постійні заклики до Японії переглянути свою післявоєнну пацифістську конституцію, щоб краще реагувати на зростання напруженості в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та російське вторгнення в Україну.