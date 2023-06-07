США хочуть запустити групу супутників для відстеження російських космічних апаратів

Супутники будуть розміщені на висоті близько 35 400 кілометрів над Землею.

Космічні сили США мають намір запустити групу супутників цього літа для відстеження китайських або російських космічних апаратів, які потенційно можуть вивести з ладу або пошкодити орбітальні об’єкти.

Про це пише Bloomberg.

Система під назвою “Silent Barker” стане першою у своєму роді, яка доповнить наземні датчики та супутники на низькій навколоземній орбіті. Супутники будуть розміщені на висоті близько 35 400 кілометрів над Землею і обертатимуться з тією самою швидкістю, що й геосинхронна орбіта.

“”Ця можливість забезпечує індикацію та попередження про загрози” проти цінних американських систем і “надає можливість для пошуку, виявлення та відстеження об’єктів із космосу для своєчасного виявлення загрози”, – йдеться у заяві Космічних сил, які розробляють супутники спільно з Національною розвідкою.

Нагадаємо, запуск північнокорейського супутника минулого тижня завершився невдачею, а ракета-носій і вантаж впали в море. Однак країна пообіцяла дуже скоро зробити нову спробу. Цей політ став шостою спробою запуску супутника ядерної держави та першою з 2016 року. Він мав вивести на орбіту перший супутник-шпигун Північної Кореї.