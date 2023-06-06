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​У Латвії збирають допомогу українцям, які постраждали після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС

Для потерпілих збирають постільну білизну, рушники, подушки, ковдри, предмети гігієни, господарські товари, напівфабрикати або продукти швидкого приготування.

​У Латвії збирають допомогу українцям, які постраждали після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС
Фото: Facebook/Biedrība "Tavi draugi"

У Латвії асоціація Tavi draugi оголосила про збір гуманітарної допомоги українцям, котрі постраждали після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.

Про це йдеться в дописі на фейсбук-сторінці асоціації.

Tavi draugi зазначили, що рідний населений пункт одного з їхніх волонтерів-українців опинився під водою. 

"Ми контактуємо з нашими партнерами в Україні, отримали список терміново необхідних речей потерпілим", - зазначають волонтери.

Для потерпілих збирають постільну білизну, рушники, подушки, ковдри, предмети гігієни (вологі й сухі серветки, мило, шампунь, гель для душу, зубні пасту та щітки, памперси для дорослих та дітей тощо), господарські товари, напівфабрикати або продукти швидкого приготування, а також електрочайники, мікрохвильові печі та холодильники.

Нагадаємо, нині глава латвійського парламенту Едвардс Смілтенс відреагував на екоцид, який влаштувала Росія, підірвавши дамбу Каховської ГЕС. Він закликав світову спільноту подвоїти зусилля, щоб допомогти Україні витіснити РФ зі своїх територій. 

Тим часом на Херсонщині триває евакуація жителів, які потерпають від повені, спричиненої підривом дамби. Під час вивезення жителів із мікрорайону Корабел у Херсоні окупанти здійснили артилерійський обстріл. У результаті постраждали двоє правоохоронців.

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