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Фон дер Ляєн заявила, що не хоче очолити НАТО

Також вона не знає, чи балотуватиметься на другий термін на посаду глави Єврокомісії.

Фон дер Ляєн заявила, що не хоче очолити НАТО
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва 2 лютого 2023 року
Фото: EPA/UPG

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не зацікавлена у тому, щоб стати новим генсеком НАТО. 

Про це повідомляє Associated Press.

"Я точно не доступна для цього. Я вважаю, що НАТО — це чудово, і якби його не було, його потрібно було б створити. Мені дуже, дуже подобалося працювати в НАТО на посаді міністра оборони [Німеччини], але я точно не підходжу для цієї роботи. Моє місце в Європі", - сказала фон дер Ляєн.

Також вона відмовилася сказати, чи балотуватиметься на другий термін на посаду глави Єврокомісії після виборів до Європарламенту наступного року.

Чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг був обраний у 2014 році. Його повноваження мали закінчитися минулого року, проте мандат був продовжений задля забезпечення стабільності після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Нового генерального секретаря мають обрати на наступному саміті Альянсу у Вільнюсі у липні 2023 року.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак підтримав міністра оборони Бена Воллеса на пост генерального секретаря НАТО.

Конкурентом британського міністра може стати прем'єрка Данії Метте Фредеріксен. Вона заявила, що претендує на посаду генерального секретаря НАТО.

Тим часом генеральний секретар блоку Єнс Столтенберг може у вересні, коли завершується термін його повноважень, залишитися на посаді. Серед інших популярних кандидатів на крісло очільника Альянсу є прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас та чинна віцепрем’єр-міністерка Канади Христя Фріланд.

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