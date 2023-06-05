Пенс братиме участь у виборах президента США

Він обіймав посаду віцепрезидента США з 2017 до 2021 року.

Віцепрезидент США часів адміністрації Дональда Трампа Майк Пенс подав документи для участі у президентських виборах наступного року.

Про це повідомляється на сайті Федеральної виборчої комісії США.

Речник Пенса Девін О'Меллі підтвердив, що колишній віцепрезидент дійсно подав документи для участі у виборах наступного року від Республіканської партії, повідомляє CNBC.

Пенс обіймав посаду віцепрезидента США з 20 січня 2017 року до 20 січня 2021 року. До того він був губернатором штату Індіана.

Ексвіцепрезидент виступає зараз за продовження надання Україні військової допомоги.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Пенс збирається взяти участь у президентській гонці 2024 року проти свого колишнього керівника Дональда Трампа.

25 травня республіканець Рон ДеСантіс офіційно розпочав свою кампанію на президентських виборах у США 2024 року. Як показують результати опитування, губернатор Флориди вступає в перегони як найсильніший суперник Трампа.