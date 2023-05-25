Республіканець Рон ДеСантіс офіційно вступив у президентські перегони США

Сьогодні республіканець Рон ДеСантіс офіційно розпочав свою у кампанію на президентських виборах у США 2024 року, пише Bloomberg.

Як показують результати опитування, губернатор Флориди вступає в перегони як найсильніший суперник колишнього президента та нинішнього лідера Республіканської партії Дональда Трампа. Він буде спиратися на питання культурної війни як на центральну стратегію боротьби.

“Наш кордон – це катастрофа. Злочинність наповнює наші міста. Федеральний уряд заважає сім'ям зводити кінці з кінцями, і президент зазнає невдачі. Але відмова – це вибір. Успіх досяжний, і за свободу варто боротися”, − сказав ДеСантіс.

У передвиборному відео він назвав своє лідерство у Флориді взірцем для країни і згадав про протистояння культурних воєн, які зробили його відомими. На посаді губернатора він через шість тижнів підписав закон про заборону абортів, вів публічну боротьбу з Walt Disney Co. − найбільшим роботодавцем і платником податків штату, і кинув виклик державним університетам та профспілкам вчителів з приводу ініціатив з різноманітності та гендерних навчань.

Опитування Університету Квінніпіак показало, що Трамп подвоїв свою перевагу над ДеСантісом з кінця березня, збільшивши його підтримку серед виборців-республіканців і республіканців до 56% з 47%, тоді як ДеСантіс отримав підтримку 25% порівняно з 33 % в березні.

Нагадаємо, Дональд Трамп і Рон ДеСантіс висловили скептицизм щодо непохитної підтримки України з боку Америки. Трамп пообіцяв укласти “угоду”, щоб “завершити цю війну за один день”, тоді як ДеСантіс спочатку назвав її “територіальною суперечкою”, яка не стосується “життєво важливих національних інтересів Америки”. Він пізніше свою риторику частково змінив, переставши називати війну "територіальною суперечкою", а також сказав, що президент РФ є воєнним злочинцем. Однак після цього ДеСантіс заявив, що підтримує ідею припинення вогню в Україні.

Згідно з соціологічними опитуваннями, більшість виборців Республіканської партії вважають, що їхня держава повинна підтримувати Україну, "доки Росія не виведе всі сили вторгнення зі своєї території або не зазнає поразки на полі бою". Серед прихильників Дональда Трампа за підтримку України висловилися 53% опитаних, серед тих, хто підтримує його конкурента, губернатора Флориди Рона ДеСантіса, Україну підтримує 63%.