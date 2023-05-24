ВООЗ засудила напади Росії на заклади охорони здоров’я України

Всесвітня організація охорони здоров'я на 76-ій сесії підтримала резолюцію щодо України. В документі засудили агресію Росії та її напади на інфраструктуру охорони здоров’я.

Як ідеться в тексті резолюції, ВООЗ також засудила широкомасштабні напади на цивільних та критичну цивільну інфраструктуру, які призвели до великих жертв та спричинили обмежений доступ до медичної допомоги.

Організація закликала РФ "негайно припинити будь-які напади на лікарні та інші заклади охорони здоров’я, а також повністю поважати та захищати весь медичний персонал і гуманітарний персонал, який виконує медичні обов’язки, їхні транспортні засоби та обладнання, хворих і поранених, цивільних осіб, медичних працівників та працівники гуманітарної допомоги та системи охорони здоров'я".

Як повідомляє видання NRK, цю резолюцію підтримало 80 держав, 52 утрималися, а дев'ять голосували проти. Серед них, зокрема, Китай, Північна Корея, Куба, Білорусь, Сирія, Алжир.

Нагадаємо, днями росіяни обстріляли лікарню на Херсонщині, було влучання у реанімаційне і центральне відділення. На Луганщині окупанти розмістили у школі військовий шпиталь, а на окупованій Донеччині більшість лікарень приймає лише російських військових.