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ВООЗ засудила напади Росії на заклади охорони здоров’я України

За резолюцію проголосували 80 держав, 52 утрималися, дев'ять виступили проти.

ВООЗ засудила напади Росії на заклади охорони здоров’я України
Фото: Facebook/World Health Organization Ukraine

Всесвітня організація охорони здоров'я на 76-ій сесії підтримала резолюцію щодо України. В документі засудили агресію Росії та її напади на інфраструктуру охорони здоров’я.

Як ідеться в тексті резолюції, ВООЗ також засудила широкомасштабні напади на цивільних та критичну цивільну інфраструктуру, які призвели до великих жертв та спричинили обмежений доступ до медичної допомоги.

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Організація закликала РФ "негайно припинити будь-які напади на лікарні та інші заклади охорони здоров’я, а також повністю поважати та захищати весь медичний персонал і гуманітарний персонал, який виконує медичні обов’язки, їхні транспортні засоби та обладнання, хворих і поранених, цивільних осіб, медичних працівників та працівники гуманітарної допомоги та системи охорони здоров'я".

Як повідомляє видання NRK, цю резолюцію підтримало 80 держав, 52 утрималися, а дев'ять голосували проти. Серед них, зокрема, Китай, Північна Корея, Куба, Білорусь, Сирія, Алжир.

Нагадаємо, днями росіяни обстріляли лікарню на Херсонщині, було влучання у реанімаційне і центральне відділення. На Луганщині окупанти розмістили у школі військовий шпиталь, а на окупованій Донеччині більшість лікарень приймає лише російських військових.

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