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На Луганщині окупанти розмістили у школі військовий шпиталь

Всі медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими окупантами.

На Луганщині окупанти розмістили у школі військовий шпиталь

У селі Містки Луганської області загарбники облаштували місцеву школу під військовий шпиталь. 

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

“Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Всі медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими окупантами. Внаслідок чого противник вимушений використовувати навчальні заклади тимчасово окупованих територій у власних цілях”, − йдеться у повідомленні.

У школі у Містках перебуває велика кількість поранених росіян. 

Крім того, у всіх медичних закладах окупантів існує великий дефіцит медикаментів та перев’язувальних матеріалів.

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Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Донецької області мирні мешканці практично не можуть отримати медичні послуги, оскільки більшість лікарень приймає лише російських військових.

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