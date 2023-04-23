На Вінниччині унаслідок ДТП загинула жінка, постраждало 5 осіб

У Вінницькій області унаслідок ДТП загинула 52-річна жінка, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуцій.

“23 квітня о 12:14 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що за межами с.Вапнярка Томашпільської територіальної громади Тульчинського району сталася ДТП”, − йдеться у повідомленні.

Унаслідок ДТП у в салоні авто заблокувало водійку, яка на момент прибуття підрозділу надзвичайників була без ознак життя.

Ще п’ятеро пасажирів травмувалися, серед яких двоє дітей віком 10-ти та 3-х років.

“Прибувши на місце автотрощі, за допомогою спецінструменту, бійці ДСНС деблокували тіло загиблої 52-річної жінки з салону понівеченого авто. Бригадою екстренної медичної допомоги двох дорослих (22-річну дівчину та 30-річну жінку), а також 10-річного хлопчика доставлено до лікарні”, − повідомили рятувальники.

33-річний чоловік та 3-річний хлопчик госпіталізації не потребували.

Нагадаємо, на трасі Одеса – Рені за участі трьох вантажівок сталася ДТП, де травми різного ступеня отримали двоє дорослих та дитина.