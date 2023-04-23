Фото: Дніпропетровська ОВА

У місті Нікополь на Дніпропетровщині унаслідок атаки росіян дронами постраждало три людини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Вони вкотре атакували місто з безпілотників. Скидали небезпечні снаряди”, − зазначив він.

Пролунало щонайменше чотири вибухи.

Один чоловік 33 років отримав осколкові поранення. Ще двоє – з мінно-вибуховими травмами та контузіями.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, 17 квітня надвечір російські війська обстріляли Нікополь і пооранили одну людину.

16 квітня, на Великдень, росіяни з важкої артилерії вдарили по храму у Нікополі.

12 квітня окупанти також вдарили по житлових будинках Нікополя. З-під завалів дістали 72-річних чоловіка і жінку. Артилерійські снаряди понівечили у місті 13 приватних будинків.