На Великдень росіяни вдарили по храму у Нікополі

У неділю, 16 квітня, на Великдень росіяни з важкої артилерії вдарили по храму у Нікополі Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА.

Поранені двоє людей. 57-річний чоловік – на амбулаторному лікуванні, 38-річна жінка – госпіталізована.

Окрім храму, в місті пошкоджені п’ять житлових будинків, два автомобілі, кілька ліній електропередач. Понівечені чотири господарчі споруди, ще одна – знищена.

Наслідки обстрілу уточнюються.

Нагадаємо, що росіяни вдень 12 квітня вдарили по житлових будинках Нікополя. З-під завалів дістали 72-річних чоловіка і жінку. Артилерійські снаряди понівечили у місті 13 приватних будинків.