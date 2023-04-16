На Великдень росіяни вдарили по храму у Нікополі

У неділю, 16 квітня, на Великдень росіяни з важкої артилерії вдарили по храму у Нікополі Дніпропетровської області.
Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА.
Поранені двоє людей. 57-річний чоловік – на амбулаторному лікуванні, 38-річна жінка – госпіталізована.
Окрім храму, в місті пошкоджені п’ять житлових будинків, два автомобілі, кілька ліній електропередач. Понівечені чотири господарчі споруди, ще одна – знищена.
Наслідки обстрілу уточнюються.
Нагадаємо, що росіяни вдень 12 квітня вдарили по житлових будинках Нікополя. З-під завалів дістали 72-річних чоловіка і жінку. Артилерійські снаряди понівечили у місті 13 приватних будинків.