Головне за ніч. Неділя, 16 квітня

Великодній обмін полоненими, понад 60 відбитих атак противника, бої за Бахмут та Мар’їнку, втрати окупантів, ворожі обстріли, спроба перевороту в Судані.

Ворожі обстріли Херсонщини не припиняються ні в будні, ні в свята

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем. Відеозвернення він записав на території Києво-Печерської Лаври, яка вийшла з підпорядкування Московському патріархату.

Президент говорив про війну, про те, як вранці 24 лютого 2022 року для українців сонце так і не зійшло, а світанок – не настав. Вранці 24 лютого почалася темна ніч, і водночас почалося наше пробудження, боротьба. Темрява не змогла затьмарити наш дух, любов до рідної землі та готовність її захищати. Зеленський зазначив, що українці б'ються проти темних сил.

"Це наш світанок. Відродження. Це розсвіт незалежної України. Ми відзначаємо сьогодні свято Воскресіння Господнього. Його головним символом є перемога. Перемога добра, правди, життя. З непохитною вірою у незворотність цих перемог ми зустрічаємо Великдень", – сказав він, додавши, що ми пройшли вже чималий шлях, але чи не найважча з вершин попереду.

Докладніше – в новині.

Україна і РФ провели обмін полоненими. Додому повернулися ще 130 українців.

"Великий Великодній обмін полоненими. Повертаємо 130 наших людей. Він відбувався протягом останніх днів у декілька етапів. Військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ (Державна спеціальна служба транспорту – Ред.)… Рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках", – написав у Телеграм керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Цієї ночі унаслідок російського обстрілу Снігурівської громади на Миколаївщині загинули двоє підлітків 2005 року народження. Ворог вдарив, за попередніми даними, з С300.

У Снігурівці внаслідок обстрілу пошкоджено лікарню, два навчальних заклади, будинок культури та житлові будинки. За уточненими даними Офісу генпрокурора, загиблими в Снігурівці є 17-річний хлопець і 18-річна дівчина.

За попередніми даними, окупанти випустили по мирному населенню Снігурівки близько 10 ракет С-300.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник зазнає чималих втрат, проте не відмовляється від своїх планів щодо окупації нашої території. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Упродовж доби на зазначених ділянках фронту наші воїни відбили понад 60 атак противника.

Росіяни завдали 28 авіаційних та шістьох ракетних ударів, здійснили 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також трьох – по зенітно-ракетних комплексах. Минулої доби наші воїни збили ворожий літак Су-25. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також район зосередження артилерії, радіолокаційну станцію, дві станції радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та склад боєприпасів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 16 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022-го по 16 квітня 2023 року орієнтовно склали 182 070 осіб. Минулої доби захисники ліквідували ще 520 окупантів.

Про інші втрати противника – в новині.

У Великодню ніч росіяни вчинили масовану атаку на Запорізьку область: ворог обстріляв декілька населених пунктів, зокрема обласний центр.

У Запоріжжі окупанти влучили в зелену зону. Наслідки пошкоджень встановлюються, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"У Комишувасі постраждала місцева церква, в якій, на щастя, не проводили службу. Руйнувань зазнали й будівлі поруч", – зазначив він.

Унаслідок зіткнень у Судані загинули щонайменше 56 цивільних людей і десятки військових. Відомо, що люди гинули в аеропорту Хартума та Омдурмані, а також на захід від столиці в містах Ньяла, Ель-Обейд і Ель-Фашер.

Збройні сили завдали авіаудару по базі воєнізованого угруповання біля столиці, намагаючись відновити контроль, пише Reuters.

Йдеться про базу урядових воєнізованих Сил швидкого реагування (RSF) у місті Омбурман. Військові та RSF змагаються за владу, оскільки політичні фракції ведуть перемовини про формування перехідного уряду після військового перевороту в 2021 році. RSF відомі своєю співпрацею із російською так званою ПВК "Вагнера". До перевороту 2021 року вони керувалися суданським урядом.

Як відомо, унаслідок заворушень в Судані пошкоджено літак української авіакомпанії Sky Up. МЗС України заявило, що інформація про взяття українського екіпажу в заручники неправдива.

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