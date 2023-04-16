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Росіяни вночі вчинили масовану атаку на Запорізьку область, серед обстріляних обʼєктів – храм

Про поранених у ОВА не повідомили. 

Росіяни вночі вчинили масовану атаку на Запорізьку область, серед обстріляних обʼєктів – храм
Запорізька область
Фото: ДСНС України Telegram

Росіяни вчинили масовану атаку на Запорізьку область. У Великодню ніч ворог обстріляв декілька населених пунктів, зокрема обласний центр. 

У Запоріжжі окупанти влучили в зелену зону. Наслідки пошкоджень встановлюються, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в Telegram.

"У Комишувасі постраждала місцева церква, в якій, на щастя, не проводили службу. Руйнувань зазнали й будівлі поруч", – зазначив він.

Нагадаємо, на Запорізькому і Херсонському напрямках минулої доби окупанти здійснили обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів Запорізької області, Антонівка, Зеленівка Херсонської області та місто Херсон. Загинули мирні жителі.

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