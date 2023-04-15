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Двох людей врятували з-під завалів зруйнованої окупантами п’ятиповерхівки у Слов’янську

Також виявили тіла шести загиблих.

Двох людей врятували з-під завалів зруйнованої окупантами п’ятиповерхівки у Слов’янську
Фото: ДСНС

Станом на 23:00 суботи 15 квітня рятувальники ДСНС розібрали 96 тонн будівельних конструкцій зруйнованої російським обстрілом багатоповерхівки у Слов’янську.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Дві людини врятовані, тіла шести підняті з-під завалів зруйнованої рашистами п'ятиповерхівки у Слов'янську”, – йдеться у повідомленні.

На даний час до проведення робіт залучені 30 чоловік особового складу Головного управління ДСНС у Донецькій області та 7 одиниць техніки. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

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Нагадаємо, 14 квітня близько 16-ї години росіяни атакували Слов'янськ ракетами С300, спрямувавши їх одразу на кілька житлових кварталів міста. Внаслідок масованого удару 11 людей загинуло, 23 дістали поранення.

В результаті ракетного удару по Слов’янську були пошкоджені понад 50 житлових будинків.

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