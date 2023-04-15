Президент: Україні потрібні гарантії безпеки ще до вступу до НАТО

Україні потрібні дієві гарантії безпеки ще до вступу до НАТО. Про це заявив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

"Наша спільна позиція на саміті у Литві – всіх держав-учасниць – може бути саме такою амбітною, якої потребує європейська безпека. Впевнений у цьому. Дієві гарантії безпеки для України, тобто насправді для міжнародного порядку, заснованого на правилах, потрібні ще до нашого вступу в Альянс", – наголосив глава держави.

При цьому глава держави назвав абсолютно реалістичною і цілком конкретною українську формулу миру.

"Росія повинна забратися з території України. Всієї України та всі окупанти. І кожен пункт Статуту ООН повинен запрацювати знову – жодне з російських порушень міжнародного права не можна ігнорувати. Саме на таких принципах повернуться безпека та спокій у міжнародні відносини", – наголосив він.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада звернулася до членів НАТО щодо прискорення вступу України в Альянс.