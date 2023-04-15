Вони жаліються на погане ставлення своїх командирів, а також на відсутність ліків та нормальних засобів захисту.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія”, бригадний генерал Олександр Тарнавський показав взятих у полон під Мар’їнкою окупантів.

Зокрема, українські захисники взяли у полон окупантів із Макіївки, Казані, Чебоксар та інших міст.

Полонені жаліються на відсутність будь-якого адекватного забезпечення та засобів захисту, через що є багато втрат. Так, коли вони перебували у Запорізькій та Херсонській областях, їм взагалі не видавали засоби захисту, а у Донецькій області видали радянські бронежилети та каски.

Також окупанти жаліються на відсутність медикаментів, зокрема, знеболювальних та засобів для зупинення кровотечі. За їх словами, медична гуманітарка осідала в руках командирів.

Крім того, загарбники були незадоволені ставленням командирів. Тих, хто відмовлявся воювати, били та погрожували їх родичам.

Серед іншого, тих, кому сказали, що будуть стояти на третій лінії, відправили на передову. Командири їм казали, що відправляють на кілька днів, а не забирають тижнями.

Також, за словами полонених, на фронті поширене вживання алкогольних напоїв, через що стають сутички, у тому числі смертельні. Зокрема, алкоголь вживають і командири, а потім знущаються з підлеглих. Відомі смертельні випадки. Потім їх записують до списків зниклих безвісти.

Один з полонених повідомив, що його ротний брав хабарі з рядових, які не хотіли йти в червону зону на штурм.

Нагадаємо, українські захисники відбили за минулу добу 56 атак росіян. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.