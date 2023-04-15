Договірний бій
Договірний бій
“Витік” розвідданих: війна в Україні знищила цілі підрозділи російських спецпризначенців, - The Washington Post
“Витік” розвідданих: війна в Україні знищила цілі підрозділи російських спецпризначенців, - The Washington Post
Музей в Ягідному: пам’ять про концтабір і монумент російській культурі
Музей в Ягідному: пам’ять про концтабір і монумент російській культурі
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Урятуватися з Маріуполя. Ці рани надто глибокі
Урятуватися з Маріуполя. Ці рани надто глибокі
Жоден з українських політиків не мав і не має контролю щодо позиції ПЦУ, - митрополит Епіфаній
Жоден з українських політиків не мав і не має контролю щодо позиції ПЦУ, - митрополит Епіфаній
У Львові підпалили церкву Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ
У Львові підпалили церкву Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти з мінометів обстріляли прикордоння Сумщини

Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила.

Російські війська зранку в суботу, 15 квітня, обстріляли з міномета прикордонні райони Сумської області.

Про це Оперативне командування “Північ” повідомляє у Телеграмі.

“З 06:47 до 07:00 зафіксували 11 ударів, ймовірно з міномета 120 мм, в районі Бунякіного (у Конотопському районі Сумської області - ред.)”, - йдеться в повідомленні.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що вночі та зранку 15 квітня війська РФ здійснили обстріли п’яти громад на Сумщині: Білопільської, Великописарівської, Юнаківської, Зноб-Новгородської, Новослобідської.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies