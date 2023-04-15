Окупанти з мінометів обстріляли прикордоння Сумщини

Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила.

Російські війська зранку в суботу, 15 квітня, обстріляли з міномета прикордонні райони Сумської області.

Про це Оперативне командування “Північ” повідомляє у Телеграмі.

“З 06:47 до 07:00 зафіксували 11 ударів, ймовірно з міномета 120 мм, в районі Бунякіного (у Конотопському районі Сумської області - ред.)”, - йдеться в повідомленні.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, що вночі та зранку 15 квітня війська РФ здійснили обстріли п’яти громад на Сумщині: Білопільської, Великописарівської, Юнаківської, Зноб-Новгородської, Новослобідської.