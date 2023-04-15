Спостерігають сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.

Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила оперативну інформацію щодо ліквідації наслідків часткових підтоплень.

Про це йдеться на сайті ДСНС.

Станом на 9:00 15 квітня спостерігають сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.

Рятувальники зазначають - на даний час гідрологічна ситуація контрольована. Залишаються підтопленими близько 500 дворогосподарств (це городи і подвір’я).

У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено понад 10500 га сільгоспугідь. Було порушене транспортне сполучення до 30 населених пунктів (до 29 у Чернігівській, та до одного у Київській областях). Вдалося організувати об’їзд до цих населених пунктів.

Рятувальниками підвезлидля потреб постраждалих жителів 24,1 тонни питної води та 230 кг продуктів харчування. Також відкачали близько 10 тис. м куб. води зі 74 домогосподарств.

"Для моніторингу та координації дій у Київській та Чернігівській областях задіяно мобільні оперативні групи ДСНС, якими здійснюється повітряна розвідка підтоплених територій із застосуванням БПЛА", - повідомили у Держслужбі.

Крім того, з інших областей до Чернігівщини додатково направили п'ять болотоходів "Богун" та два плавзасоби.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, найбільший паводок за останні 10 років очікують на Чернігівщині. Днями КМДА оприлюднила перелік територій, котрі можуть бути підтоплені.