Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила оперативну інформацію щодо ліквідації наслідків часткових підтоплень.
Про це йдеться на сайті ДСНС.
Станом на 9:00 15 квітня спостерігають сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.
Рятувальники зазначають - на даний час гідрологічна ситуація контрольована. Залишаються підтопленими близько 500 дворогосподарств (це городи і подвір’я).
У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено понад 10500 га сільгоспугідь. Було порушене транспортне сполучення до 30 населених пунктів (до 29 у Чернігівській, та до одного у Київській областях). Вдалося організувати об’їзд до цих населених пунктів.
Рятувальниками підвезлидля потреб постраждалих жителів 24,1 тонни питної води та 230 кг продуктів харчування. Також відкачали близько 10 тис. м куб. води зі 74 домогосподарств.
"Для моніторингу та координації дій у Київській та Чернігівській областях задіяно мобільні оперативні групи ДСНС, якими здійснюється повітряна розвідка підтоплених територій із застосуванням БПЛА", - повідомили у Держслужбі.
Крім того, з інших областей до Чернігівщини додатково направили п'ять болотоходів "Богун" та два плавзасоби.
Нагадаємо, найбільший паводок за останні 10 років очікують на Чернігівщині. Днями КМДА оприлюднила перелік територій, котрі можуть бути підтоплені.