Росіяни обстріляли п’ять громад на Сумщині

По Білопіллю загарбники били з РСЗВ «Град».

Вночі та зранку 15 квітня війська РФ здійснили обстріли п’яти громад на Сумщині: Білопільської, Великописарівської, Юнаківської, Зноб-Новгородської, Новослобідської.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

По м. Білопілля загарбники били з РСЗВ «Град», зафіксовано 24 «прильоти». Пошкоджено приміщення одного із підприємств. Також поранено чоловіка, його госпіталізували. Крім того, територію громади окупанти обстрілювали з мінометів – дев’ять «прильотів» та САУ – два «прильоти».

15 мін загарбники випустили по території Великописарівської громади. По Зноб-Новгородській громаді з території РФ ворог здійснив обстріл зі ствольної артилерії, зафіксовано три «прильоти».

По території Юнаківської громади ворог бив з мінометів – 10 «прильотів» та з важкої артилерії – п’ять «прильотів». 16 мін росіяни скинули на територію Новослобідської громади.

Нагадаємо, що зранку 14 квітня росіяни обстріляли дві прикордонні громади на Сумщині.