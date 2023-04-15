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Уночі росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини

Нині рятувальники обстежують територію.

Уночі росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини
Фото ілюстративне
Фото: Володимир Патола

Вночі 15 квітня російські окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За його словами, під обстріл потрапила Мирівська громада.

"З важкої артилерiї туди прилетiло 10 снарядiв. Минулося без загиблих та поранених", - зазначив Лисак.

Він додав, що нинi рятувальники обстежують територію i з'ясовують наслiдки обстрілу.

Нагадаємо, днями окупанти тричі за день обстріляли Нікопольський район.

Напередодні Росія обстріляла житлові квартали Слов'янська, серед загиблих є дворічна дитина.

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