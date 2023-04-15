Уночі росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини

Вночі 15 квітня російські окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, під обстріл потрапила Мирівська громада.

"З важкої артилерiї туди прилетiло 10 снарядiв. Минулося без загиблих та поранених", - зазначив Лисак.

Він додав, що нинi рятувальники обстежують територію i з'ясовують наслiдки обстрілу.

Нагадаємо, днями окупанти тричі за день обстріляли Нікопольський район.

Напередодні Росія обстріляла житлові квартали Слов'янська, серед загиблих є дворічна дитина.