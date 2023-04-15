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В рамках двох проєктів в Україні мають відновити більше 100 шкіл

Навчальні заклади розташовані в 14 областях України.

В рамках двох проєктів в Україні мають відновити більше 100 шкіл
Фото: EPA/UPG

Україна за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) та Офісу Управління Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проєктів (UNOPS) буде реалізовувати два проєкти з відновлення шкіл.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

В рамках цих проєктів заплановано відремонтувати та модернізувати понад 100 шкіл в 14 областях України.

Зазначається, що Єврокомісія виділила 100 млн євро на відновлення та модернізацію шкіл, у тому числі в рамках цих двох проєктів. 

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В обох проєктах особливий акцент буде зроблено на покращенні безпечності інфраструктури, зокрема шляхом ремонту та необхідного оснащення бомбосховищ.

Проєкт “ECHO4SCHOOLS-UA: Ремонт/модернізація шкіл у постраждалих внаслідок війни регіонах” реалізується ПРООН, він направлений на здійснення поточних ремонтів щонайменше 50 шкіл у 10 областях України.

Його бюджет складає близько 14 мільйонів євро.

Проєкт “Відновлення шкіл в Україні” реалізується UNOPS і передбачає проведення поточних ремонтів шкіл в 4 областях: Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. 

Наразі відібрано та узгоджено 54 навчальні заклади, які потребують відновлення. Щодо 8 об’єктів уже триває підготовка документації для проведення тендерних процедур.

Завдяки реалізації цього проєкту понад 20 тис. дітей отримають можливість почати новий навчальний рік у гідних умовах.

Бюджет проєкту складає 20 млн євро.

Нагадаємо, уряд Японії надасть близько 170 млн доларів на проєкти екстреного відновлення України. Гроші підуть, зокрема, на відбудову критичної інфраструктури.

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