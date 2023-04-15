В рамках двох проєктів в Україні мають відновити більше 100 шкіл

Україна за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) та Офісу Управління Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проєктів (UNOPS) буде реалізовувати два проєкти з відновлення шкіл.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
В рамках цих проєктів заплановано відремонтувати та модернізувати понад 100 шкіл в 14 областях України.
Зазначається, що Єврокомісія виділила 100 млн євро на відновлення та модернізацію шкіл, у тому числі в рамках цих двох проєктів.
В обох проєктах особливий акцент буде зроблено на покращенні безпечності інфраструктури, зокрема шляхом ремонту та необхідного оснащення бомбосховищ.
Проєкт “ECHO4SCHOOLS-UA: Ремонт/модернізація шкіл у постраждалих внаслідок війни регіонах” реалізується ПРООН, він направлений на здійснення поточних ремонтів щонайменше 50 шкіл у 10 областях України.
Його бюджет складає близько 14 мільйонів євро.
Проєкт “Відновлення шкіл в Україні” реалізується UNOPS і передбачає проведення поточних ремонтів шкіл в 4 областях: Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.
Наразі відібрано та узгоджено 54 навчальні заклади, які потребують відновлення. Щодо 8 об’єктів уже триває підготовка документації для проведення тендерних процедур.
Завдяки реалізації цього проєкту понад 20 тис. дітей отримають можливість почати новий навчальний рік у гідних умовах.
Бюджет проєкту складає 20 млн євро.
Нагадаємо, уряд Японії надасть близько 170 млн доларів на проєкти екстреного відновлення України. Гроші підуть, зокрема, на відбудову критичної інфраструктури.