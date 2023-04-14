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Україна і Японія підписали грантову угоду про виділення $400 млн

Кошти скерують на придбання медичного та обладнання для гуманітарного розмінування, транспортне та енергетичне обслуговування, водопостачання, управління відходами руйнувань, агросектор та ін.

Україна і Японія підписали грантову угоду про виділення $400 млн
Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков і старший заступник генерального директора JICA Хідея Ко
Фото: Мінінфраструктури

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков і старший заступник генерального директора JICA Хідея Кобаясі підписали грантову угоду про виділення Японією 400 млн.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

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Кошти виділять у межах Програми екстреного відновлення, направленого на критичну інфраструктуру. Цю угоду погодили ще наприкінці березня 2023 року.

Гроші спрямують на придбання медичного та обладнання для гуманітарного розмінування, транспортне та енергетичне обслуговування, водопостачання, управління відходами руйнувань, агросектор та ін.

Також уряд Японії виділить 70 мільйонів доларів грантової підтримки відновлення України через механізм Програми розвитку ООН. 

Як додали в Мінінфраструктури, загалом з початку 2023 року обидві держави домовилися про виділення понад 600 млн дол на відновлення України.

Нагадаємо, Японія планує спрямувати в Україну цьогоріч $3,5 млрд.

Наприкінці березня стало відомо, що уряд країни виділив нашій державі новий пакет допомоги у розмірі 470 млн доларів. 

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