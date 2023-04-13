На Дніпропетровщині приватний газотрейдер організував схему масштабного привласнення грошей “Нафтогазу”, - СБУ

Служба безпеки України (СБУ) заявила про викриття масштабної схеми привласнення грошей АТ «НАК «Нафтогаз України». Збитки державній компанії оцінюються у понад 37 млн грн. Схема також могла зірвати опалювальний сезон на Дніпропетровщині у 2020-2021 роках.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

У спецслужбі стверджують, що до організації оборудки причетний топменеджмент столичного підприємства-газотрейдера. У 2020 році ця компанія з Києва уклала угоду з одним із теплогенеруючих підприємств Дніпропетровщини. Незважаючи на умови договору, у середині лютого 2021 року ця столична компанія повністю припинила поставки блакитного палива в регіон.

Зазначається, що у ситуацію втрутилася держава, оскільки гарантом безперебійного теплопостачання населенню є уряд України. Таким чином, газ для опалення Дніпропетровщини брали із ресурсу “Нафтогазу”. Втім, АТ «НАК «Нафтогаз України» не отримало за це кошти. Внаслідок використання приватною компанією з Києва недостовірних відомостей в офіційних документах, усі гроші від теплогенеруючого підприємства Дніпропетровщини пішли на рахунки столичної компанії.

Повідомляється, що пізніше посадовці цієї структури легалізували кошти через підконтрольні комерційні структури. Також задокументовано декілька переказів на особисті банківські картки фігурантів.

На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили директору, комерційному директору, юрисконсульту компанії-газотрейдера, а також їхньому спільнику про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу ˗ тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, суд в Гаазі зобов’язав Росію виплатити Нафтогазу 5 млрд доларів за втрачене майно у Криму. Мова йде про відшкодування активів, спрямованих на розробку газових родовищ та розвиток стратегічно важливої інфраструктури.