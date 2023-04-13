"Ціни на яйця вже знизилися на 7%": в Мінагрополітики розповіли, наскільки подорожчав Великодній кошик

У порівнянні з 2022 роком, крім курячих яєць, подорожчали свинина і молочні продукти.

У Великодньому кошику в порівнянні з 2022 роком, крім курячих яєць, подорожчали свинина і молочні продукти. Найбільше зросла вартість яєць - удвічі.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

За його словами, на ціну яєць вплинуло кілька факторів: руйнування російськими окупантами великих птахофабрик, зокрема найбільшої в Україні - в Чорнобаївці; інфляція та енергетична криза.

Також суттєво подорожчала свинина. Молочні продукти і борошно теж зросли в ціні.

"Свинина подорожчала на 30-35%. Борошно - менше, ніж на 10%. Молочні продукти – до 10%. Після Великодня очікується певне здешевлення продуктів. Протягом останнього тижня ціна на яйця вже впала на 7%, і ця тенденція продовжуватиметься. Падіння ціни на м'ясо не буде сильним - на 5-7% ближче до кінця весни", - розповів Висоцький.

Посадовець зауважив, що поступово птахівництво в Україні відновлюється, і це вплине на стабілізацію цін на м'ясо птиці і яйця.

Нагадаємо, раніше в Мінагрополітики також зазначили, що наразі Україна проходить пік цін на овочі. Щороку навесні овочі найдорожчі, бо на їхню вартість впливає сезонність. Але в 2023 році вплинуло ще два фактори: енергетичні криза і російська окупація. Ціни знижуватимуться з появою нового врожаю.

Водночас, Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FАО) заявила, що у лютому світові ціни на продовольчі товари знизилися, і ця тенденція спостерігається 11-й місяць поспіль.