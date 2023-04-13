На Великдень жителі столиці зможуть перебувати у церкві усю ніч

Проте комендантська година триватиме як зазвичай – з 00:00 до 05:00. Залишати храми і знаходитися на вулицях чи інших громадських місцях у цей час заборонено.

Мешканці Києва зможуть прийти на службу до Великодня до початку комендантської години та пробути у церкві до її закінчення.

Про це КМВА повідомляє у Telegram.

Зазначається, що храми та собори будуть відкриті для усіх вірян для вечірніх та ранкових молебнів 15 та 16 квітня. В суботу вечірні молебні проведуть в період з 15:00 до 23:00, а в неділю заплановані ранкові молебні – в період з 05:00 до 18:00. При цьому комендантська година триватиме як завжди з 00:00 до 05:00.

"Проте, запроваджена комендантська година не унеможливлює проведення нічного богослужіння у церквах. Віряни, які прийшли на службу до початку комендантської години, можуть залишатися в храмі на всю ніч, до завершення комендантської години", – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Додамо, що по завершенню комендантської години люди зможуть відвідати церкви та освятити великодній кошик. При цьому залишати храми і знаходитися на вулицях чи інших громадських місцях під час комендантської години заборонено.

У КМВА наголошують, що усі віряни, які вирішать відвідати нічні молебні в храмах, повинні самостійно дізнатися про розташування найближчого укриття. У разі оголошення повітряної тривоги священнослужителі та відвідувачі повинні обов’язково перейти до найближчої споруди цивільного захисту.

Нагадаємо, у Києві на Великдень понад тисяча поліцейських стежитимуть за правопорядком.