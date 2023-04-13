Батько генерала їхав на скутері, коли легковик на великій швидкості вилетів на зустрічну смугу і збив мопед.

На Миколаївщині в ДТП загинув батько генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка.

Про це військовий повідомив у Facebook.

“Хороші люди не вмирають - вони йдуть у небо! Ти був найкращим батьком і прекрасним чоловіком! Я робив і роблю все, щоб ти мною тільки пишався, найстрашніше покарання для мене, це твоє розчарування! Пробач, що не зміг…. я дуже старався!!! Але це той рідкісний випадок, коли ти розумієш що можеш далеко не все! Спочивай зі світом рідною, ти був найкращим батьком і прикладом для наслідування, - написав Дмитро Марченко.

Він подякував лікарям Миколаївської ЛШМД та Вознесенської лікарні, які до останнього боролися за життя чоловіка.

Зазначимо, генерал-майор Дмитро Марченко під час повномасштабного російського вторгнення керував обороною Миколаєва (з 25 лютого до 6 квітня 2022 року).

Нагадаємо, минулого тижня в автомобільній аварії загинув колишній нардеп Володимир Стретович. Він був депутатом ВР другого, четвертого, п'ятого та шостого скликань.