У центрі Києва почали розбирати памʼятку архітектури "Будинок з комахами"

У Києві почали розбирати будівлю зі статусом памʼятки архітектури – "Будинок із комахами" на Володимирській. Про це повідомили депутатка Київради Ксенія Семенова та активіст "Центру розвитку міст" Дмитро Перов.

Він опублікував фото, які свідчать про те, що частини будівлі вже немає і вона обнесена будівельною стікою.

"Будинок Марії Станіславської, також відомий як «Будинок з комахами» на вул. Володимирській, 93 був збудований 1893 року. У 2021 році Департамент охорони культурної спадщини КМДА вніс будинок до Переліку пам’яток м. Києва за Голосіївським районом. У 2022 році Окружний адміністративний суд міста Києва позбавив будинок цього статусу, однак рішення у справі 640/22099/21 так і не вступило в силу", – повідомив він.

Фото: Дмитро Перов Facebook

Фото: Дмитро Перов Facebook

За словами активіста, Офіс Генерального прокурора на початку 2023 року подав апеляційну скаргу, а Шостий апеляційний адміністративний суд продовжив розгляд справи. Але забудовник, схоже, почав розбирати будинок до рішення суду.

Ще в 2020 році в будинку жили люди, але після початку будівництва впритул до памʼятки їх розселили. Згідно з планом, там збираються звести багатоповерховий бізнес-центр. Будівельні роботи призвели до руйнування старого будинку. Після розселення, за даними "Хмарочос", за адресою будинку зареєстрували ОСББ "Володимирська, 93", а на будувлі зʼявилося оголошення про початок капітального ремонту. Хоча дії будівельників радше нагадували демонтаж.