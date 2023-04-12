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В Києві відкрили чергову мініскульптуру проєкту "Шукай!"

Мініскульптуку встановили на фасаді першого корпусу КПІ у внутрішньому дворику.

В Києві відкрили чергову мініскульптуру проєкту "Шукай!"
Фото: Укрінформ

Ще одну мініскульптуру в межах проєкту "Шукай!" відкрили у Києві. Це цукровий бурячок, який розмістили на фасаді НТУУ КПІ.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Мініскульптурка присвячена цукрозаводчикам, які на початку XX ст. долучилися до розбудови Києва і, зокрема, Київського політехнічного інституту, який цього року відзначає своє 125-річчя", – розповіла ініціаторка проєкту Юлія Бевзенко.

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Біля мініскульптури розмістили табличку з QR-кодом. За ним можна перейти на сайт проєкту та більше дізнатися про неї.

Мініскульптуку встановили на фасаді першого корпусу університету у внутрішньому дворику за підтримки підприємця та випускника КПІ Дмитра Синенка. 

За майже п'ять років існування проєкту "Шукай!" відкрили вже 39 мініскульптур. 

Нагадаємо, відкрито реєстрацію на 30-й благодійний “Пробіг під каштанами”. Він традиційно відбудеться в останню неділю травня.

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