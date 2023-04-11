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Ювілейний “Пробіг під каштанами” цього року відбудеться 28 травня

Гасло пробігу – “біжу заради маленьких сердець”. 

Ювілейний “Пробіг під каштанами” цього року відбудеться 28 травня
Фото: Пресслужба КМДА

Відкрито реєстрацію на 30-й благодійний “Пробіг під каштанами”. Він традиційно відбудеться в останню неділю травня.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

У День Києва, 28 травня, учасники “Пробігу під каштанами” бігтимуть заради пацієнтів Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

Цьогоріч з міркувань безпеки учасники не збиратимуться на єдиній локації та в один час. Долучитись до пробігу можуть усі бажаючі як з України, так і з будь-якої країни світу.

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Гасло проєкту залишається незмінним - “біжу заради маленьких сердець”. 

Щоб долучитися до заходу, учасникам потрібно зареєструватися на probig.in.ua, здійснити благодійний внесок 300 гривень та вказати у листі дані для відправки стартового пакету. 

Для участі онлайн з інших країн світу: зареєструватися на probig.in.ua, здійснити благодійний внесок 300 гривень ( 8 доларів або 7,5 євро), завантажити та надрукувати онлайн номерок. 

В неділю 28 травня треба вийти на пробіжку та опублікувати фото в соцмережах із тегом #Probig2023.

У КМДА нагадали, що минулого року до “Пробігу під каштанами” долучилися учасники із 80 населених пунктів України та 31 країни.

Нагадаємо ,минулого року “Пробіг під каштанами” також відбувся у онлайн-форматі.

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