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Збірна Україна завершила жіночий чемпіонат світу з хокею перемогою над Литвою

Українки фінішували другими.

Збірна Україна завершила жіночий чемпіонат світу з хокею перемогою над Литвою
Фото: ФХУ

Збірна України провела останній матч на жіночому чемпіонаті світу з хокею у Дивізіоні 3A. Хокеїстки зуміли закінчити турнір перемогою над Литвою - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1), проте турнірного значення ця перемога не мала.

Україна фінішувала другою з 12 очками, а перше місце та підвищення у класі собі забезпечила збірна Гонконгу.

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Нагадаємо, у першому турі збірна України розгромила Румунію (4:0). У другому матчі українки програли Гонконгу (1:2). Також "синьо-жовті" розгромили Естонію (5:0) та Болгарію (10:3).

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