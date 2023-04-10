Збірна Україна завершила жіночий чемпіонат світу з хокею перемогою над Литвою

Збірна України провела останній матч на жіночому чемпіонаті світу з хокею у Дивізіоні 3A. Хокеїстки зуміли закінчити турнір перемогою над Литвою - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1), проте турнірного значення ця перемога не мала.

Україна фінішувала другою з 12 очками, а перше місце та підвищення у класі собі забезпечила збірна Гонконгу.

Нагадаємо, у першому турі збірна України розгромила Румунію (4:0). У другому матчі українки програли Гонконгу (1:2). Також "синьо-жовті" розгромили Естонію (5:0) та Болгарію (10:3).