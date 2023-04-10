Українець на останніх хвилинах продемонстрував невмілі дії під час захисту власних воріт.

У центральному та заключному матчі 29-го туру Англійської прем'єр-ліги лідер чемпіонату "Арсенал" зустрічався на "Енфілді" з "Ліверпулем".

Поєдинок завершився надрезультативною нічиєю-2:2.

До першої пів години гри лондонці вели з перевагою у два м'ячі – відзначилася "солодка парочка" бразильських Габріелів – Мартінеллі та Жезус. Однак до кінця першого тайму Мохамед Салах скоротив до мінімуму відставання "червоних" у рахунку.

Він же в дебюті другої 45-хвилинки мав реальний шанс зрівняти рахунок, але не реалізував 11-метровий.

І все ж підопічні Мікеля Артети не змогли увезти з берегів Мерсі три очки. На 87-й хвилині основного часу матчу крайній захисник "Ліверпуля" Трент Александер-Арнольд знущально легко обіграв біля лицьової лінії поля свого колегу по амплуа Олександра Зінченка і спокійнісінько зробив результативний навіс у штрафний майданчик на ще одного бразильця Роберто Фірміно, який і встановив остаточно рахунок матчу.

"Каноніри" втратили важливі очки і поставили під велике питання завоювання свого першого за останні 19 років чемпіонства в АПЛ.

Огляд матчу "Ліверпуль" - "Арсенал".