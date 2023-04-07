Бойко пробився в 3-й раунд кваліфікації ЧС-2023 зі снукеру

В англійському Шеффілді у залах English Institute of Sport відбувається кваліфікація чемпіонату світу 2023 зі снукеру.

Другий раунд змагань успішно подолав 17-річний український снукерист Юліан Бойко. 17-річний український снукерист впевнено переміг господаря "кортів" Стюарта Керрінгтона (63-го номера посіву) - 10:5.

Нагадаємо, у 1-му раунді Бойко переконливо розгромив Мухаммада Асіфа з Пакистану - 10:2.

За право вийті у наступне коло Бойко 9 квітня посперечається з китайцем Фаном Чжен'ї, сіяним під 34-м номером.