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Бойко пробився в 3-й раунд кваліфікації ЧС-2023 зі снукеру

Юліан успішно підкорює екзотичний для українців вид спорту.

Бойко пробився в 3-й раунд кваліфікації ЧС-2023 зі снукеру
Юліан Бойко
Фото: Facebook

В англійському Шеффілді у залах English Institute of Sport відбувається кваліфікація чемпіонату світу 2023 зі снукеру.

Другий раунд змагань успішно подолав 17-річний український снукерист Юліан Бойко. 17-річний український снукерист впевнено переміг господаря "кортів" Стюарта Керрінгтона (63-го номера посіву) - 10:5.

Нагадаємо, у 1-му раунді Бойко переконливо розгромив Мухаммада Асіфа з Пакистану - 10:2.

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За право вийті у наступне коло Бойко 9 квітня посперечається з китайцем Фаном Чжен'ї, сіяним під 34-м номером.

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