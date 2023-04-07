Наставник збірної України по боротьбі спрогнозував складнощі з приняттям участі у турнірах через росіян

Головний тренер збірної України з греко-римської боротьби Володимир Шацьких розповів, як вплине рішення Об'єднаного світу боротьби (UWW) повернути росіян та білорусів на турніри на подальші виступи нашої команди.

"Воно безпосередньо впливає, адже ми бойкотуємо турніри, де будуть представники цих держав. Вони, швидше за все, де можуть, там будуть представлені, тому нам не буде де виступати.

Наша Асоціація, звісно, шукає підтримки в інших Федераціях, які бойкотували турніри разом із нами. Альтернативних змагань у нас, на жаль, немає", – заявив Шацьких в ексклюзивному інтерв'ю xsport.ua. Підписуйтесь на наш Google News

"Змагання для всіх однакові, і ліцензійні турніри вони не можуть поділити, адже ми виступаємо в Європі та відбиратися тут. Якщо нам дозволять відбиратися в Азії або, наприклад, на панамериканському турнірі, то, можливо, там ми зможемо це зробити. Але, гадаю, це неможливо.

Наша Міжнародна федерація, на жаль, робить все, щоб завадити нам знайти альтернативні шляхи", - зазначив наставник збірної України.