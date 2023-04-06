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МОК не виділить росіянам та білорусам додаткові квоти, якщо вони пропустять кваліфікацію Олімпіади-2024

Комітет ухвалив таке рішення.

МОК не виділить росіянам та білорусам додаткові квоти, якщо вони пропустять кваліфікацію Олімпіади-2024
Фото: EPA/UPG

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оголосив, що російські та білоруські спортсмени не отримають додаткових квот, якщо пропустять кваліфікаційні турніри до Олімпійських ігор-2024.

"Деякі кваліфікаційні турніри з кількох видів спорту вже пройшли.

МОК не збирається просити міжнародні федерації адаптувати свої системи відборів заднім числом, щоб виділити додаткові квоти спортсменам з російським чи білоруським паспортом, які пропустили можливість кваліфікації через війну", - цитує заяву пресслужби МОК xsport.ua.

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Нагадаємо, раніше МОК ухвалив рішення, що "захищатиме" українських спортсменів, які не приєднуватимуться до національного бойкоту.

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