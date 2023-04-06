Наставник збірної України зі спортивної гімнастики назвав головне завдання команди на чемпіонат Європи-2023

Головний тренер збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський поділився очікуваннями від чемпіонату Європи-2023, який відбудеться з 11 по 16 квітня в столиці Баварії Мюнхені.

"Завдання – увійти до 13 найкращих команд, щоб відібратися на чемпіонат світу. Сподіваюся, нам це вдасться зробити", – цитує Сартинського suspilne.media. Підписуйтесь на наш Google News

"Склад на чемпіонат не змінився. У четвер виїжджаємо. Радивилов, Мельников та Колодій готуються на базі у Кончі-Заспі, а Ковтун зі Стельмахом – з тренером Іриною Надюк за кордоном, у Хорватії.

Назар Чепурний тренується із нами, відновлюється після травми. Думаю, що все буде добре. Показує добрі результати", – додав наставник збірної.