Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Громада Свято-Георгіївського Кафедрального собору у Львові проголосувала за перехід до ПЦУ
Громада Свято-Георгіївського Кафедрального собору у Львові проголосувала за перехід до ПЦУ
Актор Остап Ступка спричинив ДТП у Києві, - ЗМІ
Актор Остап Ступка спричинив ДТП у Києві, - ЗМІ
Ще 550 знищених окупантів: Генштаб розповів про втрати ворога за минулу добу
Ще 550 знищених окупантів: Генштаб розповів про втрати ворога за минулу добу
Китай не на стороні Росії у війні в Україні, - посол Китаю в ЄС
Китай не на стороні Росії у війні в Україні, - посол Китаю в ЄС
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
СБУ і ДБР опублікували нові докази роботи Кулініча і Сівковича на ФСБ Росії
СБУ і ДБР опублікували нові докази роботи Кулініча і Сівковича на ФСБ Росії
Новий аналіз 40-річних досліджень показав, що помірне вживання алкоголю не є кориснішим, ніж відмова від нього
Новий аналіз 40-річних досліджень показав, що помірне вживання алкоголю не є кориснішим, ніж відмова від нього
ГоловнаСпорт

Наставник збірної України зі спортивної гімнастики назвав головне завдання команди на чемпіонат Європи-2023

Відібратись на чемпіонат світу.

Наставник збірної України зі спортивної гімнастики назвав головне завдання команди на чемпіонат Європи-2023
Геннадій Сартинський
Фото: Facebook

Головний тренер збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський поділився очікуваннями від чемпіонату Європи-2023, який відбудеться з 11 по 16 квітня в столиці Баварії Мюнхені.

"Завдання – увійти до 13 найкращих команд, щоб відібратися на чемпіонат світу. Сподіваюся, нам це вдасться зробити", – цитує Сартинського suspilne.media.

Підписуйтесь на наш Google News

"Склад на чемпіонат не змінився. У четвер виїжджаємо. Радивилов, Мельников та Колодій готуються на базі у Кончі-Заспі, а Ковтун зі Стельмахом – з тренером Іриною Надюк за кордоном, у Хорватії.

Назар Чепурний тренується із нами, відновлюється після травми. Думаю, що все буде добре. Показує добрі результати", – додав наставник збірної.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також