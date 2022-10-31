Організатори ЧС-2022 заборонили лідеру української збірної зі спортивної гимнастики виходити в антивоєнній футболці

Організатори чемпіонату світу-2022 зі спортивної гімнастики заборонили українцю Іллі Ковтуну виходити на змагання у антивоєнній футболці. Спортсмен вийшов на тренування у жовтій футболці з написом “Stop War” у перший день змагань.

“Ілля сам захотів одягнути цю футболку на тренування і продемонструвати цей меседж. Ми вважали, що ніяких проблем не має бути, адже на ній не було ніякого негативу, закликів проти агресора чи якогось негативу.

Вона зроблена у наших кольорах з написом “Зупиніть війну”. Ми нікого не обзивали, просто хочемо миру та нашої незалежності, щоб ніхто нас не чіпав”, – цетує особистого тренера Ковтуна Ірину Надюк sportarena.com.

“Він вийшов на поміст допомогти мені з іншими гімнастами. А потім, через два прилади, до нас підійшли з FIG (міжнародної федерації гімнастики, - прим. LB.ua), показали фото Іллі у цій футболці і у спокійному, не грубому тоні, попросили її зняти та більше не одягати. Ми принесли вибачення, адже не хотіли, щоб у когось з нашої делегації виникли проблеми. І пішли далі”, - додала Надюк.

“На сьогодні FIG викликали нашого представника з міністерства, вони їй назначили час зустрічі та попросили також її, щоб ми ці футболки більше не одягали. Вони повністю нас підтримують та розуміють, що нам ця тема дуже болить. Але вони хочуть зберегти спокійну атмосферу навколо змагань, щоб не виникало додаткових проблем.

Тому вони просять, щоб ми свої емоції стримували. Бо їм вже почали за Іллю писати російські ЗМІ. Вони нам повідомили, що ніяких санкцій не накладатимуть, лише ось це прохання в усній формі. Тобто, санкцій немає ані до Іллі, ані до мене. Але попросили стримувати власні емоції. Вони нас розуміють і переймаються нашим болем, але намагаються уникати подібних гасел, щоб дотримуватися лінії “спорт поза політикою”, - уточнила тренер.

“Але як так таке може бути, коли ми з Іллею з 22 лютого не можемо повернутися на територію України? Як це, війна поза гімнастикою? Ми цього не розуміємо, стільки часу не були вдома, не бачили рідних.

Постійно нас утримують наші друзі. Спочатку італійці, а останні чотири місяці – хорвати. Нам вже соромно, що нас годує та утримує інша країна. Постійно живемо на валізах, як кочівники. Це вже дуже складно і морально, і психологічно", - підсумувала український фахівець.

Нинішнього сезону Ковтун завоював срібну медаль на чемпіонаті Європи у вправах на паралельних брусах. Також в активі українського гімнаста два "золота" на Кубку світового виклику-2022 в Угорщині.

ЧС-2022 зі спортивної гімнастики проходить у Ліверпулі з 29 жовтня по 6 листопада.

Нагадаємо, українські гімнастки провально виступили на ЧС-2022 у Ліверпулі.