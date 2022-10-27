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"Ураган" поступився "Бенфіці" у матчі футзальної Ліги чемпіонів

Український клуб не зумів чинити супернику гідного опору.

"Ураган" поступився "Бенфіці" у матчі футзальної Ліги чемпіонів
Фото: uragan.if.ua/

У другому турі групового етапу футзальної Ліги чемпіонів зустрічалися лідери групи 4 "Ураган" та "Бенфіка".

Український клуб зумів чинити опір лише у першій половині зустрічі, поступившись 1:2.

У другому таймі перевага португальців була відчутною, що вилилося ще в 2 "сухі" голи у ворота івано-франківського клубу – 1:4.

Після двох турів "Ураган" посідає друге місце у квартеті, маючи в активі 3 очки.

Нагадаэмо, у стартовому туры українці перемоглирумунський "Юнайтед Галац" – 5:0.

У наступному турі українці зустрінуться з угорським "Халадашем". Матч відбудеться 29 жовтня о 20:00 за київським часом.

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