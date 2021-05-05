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Українець став найкращим бомбардиром футзальної Ліги чемпіонів

Усі свої голи Петро Шотурма забив в одному матчі.

Українець став найкращим бомбардиром футзальної Ліги чемпіонів
Петро Шотурма
Фото: mfc-prodexim.com.ua

3 травня португальський "Спортинг" обіграв "Барселону" у фіналі футзальної Ліги чемпіонів - 4:3.

Цей тріумф став для лісабонців другим за останні три роки.

Додамо, що найкращим бомбардиром сезону ЛЧ став українець Петро Шотурма. На рахунку гравця херсонського "Продексиму" і збірної Україн - сім голів. І всі забито в одному поєдинку проти північноірландського "Росаріо" - 28:1.

За рахунок цього матчу "Продексим" також став найрезультативнішим колективом у ЛЧ-2020/21, забивши 35 голів.

Нагадаємо, херсонці покинули турнір на стадії 1/8 фіналу, поступившись іспанському "Мовістару Інтеру" - 2:4.

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