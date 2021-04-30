Усіх іранських дзюдоїстів дискваліфікували на чотири роки

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) зробила це відповідно до рекомендацій Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні.

Міжнародна федерація дзюдо дискваліфікувала на чотири роки Федерацію дзюдо Ісламської Республіки Іран (IRIJF) відповідно до рекомендацій Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні, повідомляють на офіційному сайті IJF.

Таким чином, до 17 вересня 2023 року дзюдоїсти Ірану не зможуть брати участь у міжнародних змаганнях. Термін дискваліфікації розпочався 17 вересня 2019 року, коли стався інцидент, який і спричинив таке суворе покарання.

На чемпіонаті світу-2019 в Токіо влада Ірану через свою Федерацію дзюдо зняла зі змагань Саїда Моллаї, оскільки він мав зустрітися з ізраїльтянином Сагі Мукі.

До речі, після завершення турніру спортсмен побоявся повертатися на батьківщину. Зараз Саїд виступає за Монголію і візьме участь в Олімпійських іграх-2020 у Токіо.