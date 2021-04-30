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Кумана вилучили, а "Барселона" сенсаційно програла "Гранаді", пропустивши вирішальний гол від 39-річного футболіста

"Барса" проґавила можливість очолити Ла Лігу.

Кумана вилучили, а "Барселона" сенсаційно програла "Гранаді", пропустивши вирішальний гол від 39-річного футболіста
Фото: EPA/UPG

У пропущеному матчі 31-го туру Ла Ліги "Барселона" сенсаційно поступилася на "Ноу Камп" "Гранаді" - 1:2.

Усе складалося для "блаугранас" добре до 63-ї хвилини. Гол Ліонеля Мессі, забитий у першому таймі, залишався єдиним у матчі. Підопічні Рональда Кумана міцно тримали нитки гри у своїх руках, регулярно створювали небезпечні моменти біля воріт Арона Есканделя, але ніяк не могли забити вдруге.

А потім провалом лінії оборони господарів скористався Дарвін Мачис - 1:1.

А на 79-й хвилині 39-річний ветеран Хорхе Моліна, який вийшов на заміну, вдруге принизив оборону "Барси" - 1:2.

У проміжку між двома голами "Гранади" рефері Пабло Гонсалес Фуертес показав червону картку завжди спокійному головному тренеру "Барселони".

Таким чином, за 5 турів до фінішу "Атлетіко" зберегло лідерство в Ла Лізі (73 очка), на два очки випереджаючи солодку парочку "Реал" - "Барселона".

Огляд матчу "Барселона" - "Гранада".

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