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Зінченко потрапив у команду тижня Ліги чемпіонів

Українець зробив свій внесок в успіх "Манчестера Сіті".

Зінченко потрапив у команду тижня Ліги чемпіонів
Зінченко і Махрез
Фото: EPA/UPG

Олександр Зінченко був одним із кращих у складі "Манчестера Сіті" в матчі з ПСЖ і потрапив до символічної збірної тижня ЛЧ. Окрім 24-річного українця, у ній ще кілька його одноклубників: Едерсон, Ілкай Гюндоган, Де Брейне і Ріяд Махрез.

Нагадаємо, напередодні "Манчестер Сіті" зробив широкий крок до фіналу Ліги чемпіонів, обігравши в першому півфінальному матчі в Парижі ПСЖ - 2:1.

До появи на полі "Парк-де-Пренс" на 61-й хвилині Олександра Зінченка гості програвали - 0:1. Однак уже через три хвилини українець записав на свій рахунок гольову передачу, з якої Кевін Де Брейне рахунок зрівняв.

Як відомо, у вівторок, 4 травня, "Манчестер Сіті" і ПСЖ зіграють матч-відповідь, а наступного дня в Лондоні "Челсі" прийме мадридський "Реал" (перший матч - 1:1).

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