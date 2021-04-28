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"Фіорентіна" прискорила роботу над запрошенням Де Дзербі після чуток про інтерес "Шахтаря"

На Роберто відкрилося справжнє полювання.

"Фіорентіна" прискорила роботу над запрошенням Де Дзербі після чуток про інтерес "Шахтаря"
Роберто Де Дзербі
Фото: EPA/UPG

"Фіорентіна" веде активну роботу над запрошенням на посаду головного тренера Роберто Де Дзербі, який нині очолює "Сассуоло", повідомляє ua.tribuna.com з посиланням на Tuttomercatoweb.

"Фіалки" спочатку хотіли отримати Дженнаро Гаттузо, але він відмовився приймати рішення про майбутнє зараз. Спочатку він хоче закінчити сезон з "Наполі" і буде готовий обговорити майбутнє приблизно через місяць.

"Фіорентіна" хоче перебудувати команду, тому вирішила заздалегідь визначитися з новим головним тренером. Зараз флорентійський клуб прискорив роботу над запрошенням Де Дзербі, оскільки в ньому також зацікавлений "Шахтар".

Очікується, що Де Дзербі прийме рішення про майбутнє протягом 7-10 днів.

Була інформація, що "Шахтар" пропонує Де Дзербі 4 млн євро на рік.

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