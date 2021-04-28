"Фіорентіна" прискорила роботу над запрошенням Де Дзербі після чуток про інтерес "Шахтаря"

"Фіорентіна" веде активну роботу над запрошенням на посаду головного тренера Роберто Де Дзербі, який нині очолює "Сассуоло", повідомляє ua.tribuna.com з посиланням на Tuttomercatoweb.

"Фіалки" спочатку хотіли отримати Дженнаро Гаттузо, але він відмовився приймати рішення про майбутнє зараз. Спочатку він хоче закінчити сезон з "Наполі" і буде готовий обговорити майбутнє приблизно через місяць.

"Фіорентіна" хоче перебудувати команду, тому вирішила заздалегідь визначитися з новим головним тренером. Зараз флорентійський клуб прискорив роботу над запрошенням Де Дзербі, оскільки в ньому також зацікавлений "Шахтар".

Очікується, що Де Дзербі прийме рішення про майбутнє протягом 7-10 днів.

Була інформація, що "Шахтар" пропонує Де Дзербі 4 млн євро на рік.