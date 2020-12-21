13-й тур Серії А виявився нещасливим для футболістів "Сассуоло". У домашніх стінах клуб з провінції Модена програв лідеру чемпіонату "Мілану" - 1:2.

Матч також був ознаменований новим рекордом Серії А. Його автором став Рафаель Леао, який відкрив рахунок у поєдинку.

Для цього 21-річному португальському форварду Rossoneri знадобилося лише 6 секунд.

Попередній рекорд належав гравцеві "П'яченци" Паоло Поджі, який 2 грудня 2001 року у Флоренції у поєдинку з "Фіорентиною" відкрив рахунок вже на 8-й секунді.

1 - Il gol di #RafaelLeão è più veloce nella storia della Serie A (dopo 6 secondi), superando il precedente record di Paolo Poggi che risaliva a dicembre 2001 con la maglia del Piacenza (8 secondi). Sprint.#SassuoloMilan — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 20, 2020

Крім того, "Мілан" продовжив свою рекордну результативну серію. Поєдинок у Сассуоло став для міланців п'ятнадцятим поспіль у рамках Серії А, в якій вони забивають 2+ голи.

Огляд матчу "Сассуоло" - "Мілан".