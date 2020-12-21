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Гравець "Мілана" встановив рекорд Серії А, забивши гол уже на 6-й секунді матчу

Неуважними були гравці "Сассуоло".

Гравець "Мілана" встановив рекорд Серії А, забивши гол уже на 6-й секунді матчу
Новий рекордсмен Рафаель Леао
Фото: EPA/UPG

13-й тур Серії А виявився нещасливим для футболістів "Сассуоло". У домашніх стінах клуб з провінції Модена програв лідеру чемпіонату "Мілану" - 1:2.

Матч також був ознаменований новим рекордом Серії А. Його автором став Рафаель Леао, який відкрив рахунок у поєдинку.

Для цього 21-річному португальському форварду Rossoneri знадобилося лише 6 секунд.

Попередній рекорд належав гравцеві "П'яченци" Паоло Поджі, який 2 грудня 2001 року у Флоренції у поєдинку з "Фіорентиною" відкрив рахунок вже на 8-й секунді.

Крім того, "Мілан" продовжив свою рекордну результативну серію. Поєдинок у Сассуоло став для міланців п'ятнадцятим поспіль у рамках Серії А, в якій вони забивають 2+ голи.

Огляд матчу "Сассуоло" - "Мілан".

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