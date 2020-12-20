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Жіноча збірна України вперше в історії стала чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики

Українки в напруженій боротьбі обійшли збірну Румунії.

Збірна Укріїни
Фото: European Gymnastics
Збірна Укріїни

На чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, який проходить в турецькому Мерсині, жіноча збірна України вперше в історії виграла "золото" в командному багатоборстві, повідомляє Europeangymnastics.com.

Українська збірна у впертій боротьбі змогла випередити збірну Румунії всього на 0,167 бала. На третьому місці збірна Угорщини.

За збірну України виступали: Анастасія Мотак, Єлизавета Губарєва, Ангеліна Радивілова, Анастасія Бачинська і Діана Варинська.

Відзначимо, що через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи пропустили багато країн-лідерки.

Нагадаємо, тиждень тому чоловіча збірна України також стала чемпіоном Європи у командній першості.

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