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Головкін ефектно захистив титули чемпіона світу в поєдинку з Шереметою

Казахстанец показав майстер-клас.

Головкін ефектно захистив титули чемпіона світу в поєдинку з Шереметою
Геннадій Головкін і Каміл Шеремета
Фото: Matchroom Boxing

В ніч на 19 грудня в Голлівуді (штат Флорида, США) на арені Seminole Hard Rock Hotel and Casino відбувся вечір боксу, в головній події якого чемпіон світу в середній вазі за версіями IBF і IBO Геннадій Головкін (40-1-1, 35 KO) зустрівся з непереможеним до того претендентом Камілєм Шереметою з Польщі (21-0, 5 KO).

Після 7-го раунду рефері афіксували технічний нокаут - секунданти поляка відмовилися від продовження бою свого боксера.

Головкін з перших хвилин контролював хід поєдинку. Візуально по м'язовому корсету було видно, що чемпіон перебуває в чудовій формі і складалося враження, яке, зрештою, не підвело, що Головкін може закінчити бій тоді, коли він сам цього захоче.

З кожним раундом казахстанец нарощував свою перевагу. І в кожному раунді поляк буквально виживав на зубах.

Потрібно віддати посаду мужності і міцності підборіддя Шеремети. Однак і вони виявилися не безмежні.

Всього за 7 раундів претендент 4-е рази побував на канвасе. І після останнього нокдауну, в перерві між раундами кут поляка прийняв рішення не випускати боксера на 8-й раунд.

За даними Compubox, за сім раундів Головкін викинув 554 удари, з яких 228 досягли своєї мети (41 відсоток).

Шеремета же виконав набагато менше ударів (327), і їх точність виявилася також нижче - лише 59 ударів досягли своєї мети (18 відсотків).

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