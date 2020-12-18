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Норвезькі біатлоністки зайняли весь п'єдестал спринтерської гонки на етапі Кубка світу

Норвегія завдала "контрольний постріл в голову" своїм опонентам.

Норвезькі біатлоністки зайняли весь п'єдестал спринтерської гонки на етапі Кубка світу
Тіріль Экхофф
Фото: NTB SCANPIX

На четвертому етапі Кубка світу з біатлону в австрійському Хохфільцені пройшла друга спринтерська гонка, на цей раз у жінок.

Але результат був аналогічним чоловічим спринту - весь п'єдестал залишився за збірною Норвегії

Навіть один промах на вогневому рубежі не зміг перешкодити досвідченої Тіріл Екгофф завоювати "золото".

На другій сходинці опинилася Інгрід-Ландмарк Тандреволд, яка з ідеальною стрільбою програла своїй співвітчизниці 7,6 секунди. І замкнула медальний залік володарка жовтої майки лідера Марті Олсби-Ройселанд, яка з одною незакритою мішенню програла Екхофф 24,6 секунди.

Українські біатлоністки продовжили штампувати провальні гонки.

Краща серед українок - Дар'я Блашко з одним промахом програла "в ногах" Екхофф більше півтори хвилини і зайняла лише 34-е місце.

Також в завтрашній гонка-переслідування потрапили Юлія Джима, Валя Семеренко і Анастасія Меркушина, але з таким гандикапом розраховувати на позитивний результат не доводиться.

Спринт, жінки.

  1. Тіріл Екхофф (1+0) 19:38,0
  2. Інгрід-Ландмарк Тандреволд (0+0) +7,6
  3. Березні Олсби Ройселанд (1+0) +24,6

...

  • 34. Дар'я Блашко (1+0) +1:35,1
  • 40. Юлія Джима (2+0) +1:41,3
  • 57. Валя Семеренко (0+1) +2:08,3
  • 60. Анастасія Меркушина (0+0) +2:10,4
  • 63. Олена Підгрушна (1+0) +2:12,7
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