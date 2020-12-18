На четвертому етапі Кубка світу з біатлону в австрійському Хохфільцені пройшла друга спринтерська гонка, на цей раз у жінок.

Але результат був аналогічним чоловічим спринту - весь п'єдестал залишився за збірною Норвегії

Навіть один промах на вогневому рубежі не зміг перешкодити досвідченої Тіріл Екгофф завоювати "золото".

На другій сходинці опинилася Інгрід-Ландмарк Тандреволд, яка з ідеальною стрільбою програла своїй співвітчизниці 7,6 секунди. І замкнула медальний залік володарка жовтої майки лідера Марті Олсби-Ройселанд, яка з одною незакритою мішенню програла Екхофф 24,6 секунди.

New day, new Norwegian podium sweep! 🇳🇴 🥳 @TirilEckhoff wins the women's sprint in Hochfilzen! @NSSF_Biathlon



🥇🇳🇴 Tiril Eckhoff

🥈🇳🇴 Ingrid Landmark Tandrevold

🥉🇳🇴 Marte Olsbu Roeiseland



You can rewatch all competitions on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/5aAqIDPbXM — IBU World Cup (@IBU_WC) December 18, 2020

Українські біатлоністки продовжили штампувати провальні гонки.

Краща серед українок - Дар'я Блашко з одним промахом програла "в ногах" Екхофф більше півтори хвилини і зайняла лише 34-е місце.

Також в завтрашній гонка-переслідування потрапили Юлія Джима, Валя Семеренко і Анастасія Меркушина, але з таким гандикапом розраховувати на позитивний результат не доводиться.

Спринт, жінки.

Тіріл Екхофф (1+0) 19:38,0 Інгрід-Ландмарк Тандреволд (0+0) +7,6 Березні Олсби Ройселанд (1+0) +24,6

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