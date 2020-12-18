На четвертому етапі Кубка світу з біатлону в австрійському Хохфільцені пройшла друга спринтерська гонка, на цей раз у жінок.
Але результат був аналогічним чоловічим спринту - весь п'єдестал залишився за збірною Норвегії
Навіть один промах на вогневому рубежі не зміг перешкодити досвідченої Тіріл Екгофф завоювати "золото".
На другій сходинці опинилася Інгрід-Ландмарк Тандреволд, яка з ідеальною стрільбою програла своїй співвітчизниці 7,6 секунди. І замкнула медальний залік володарка жовтої майки лідера Марті Олсби-Ройселанд, яка з одною незакритою мішенню програла Екхофф 24,6 секунди.
New day, new Norwegian podium sweep! 🇳🇴 🥳 @TirilEckhoff wins the women's sprint in Hochfilzen! @NSSF_Biathlon— IBU World Cup (@IBU_WC) December 18, 2020
🥇🇳🇴 Tiril Eckhoff
🥈🇳🇴 Ingrid Landmark Tandrevold
🥉🇳🇴 Marte Olsbu Roeiseland
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Українські біатлоністки продовжили штампувати провальні гонки.
Краща серед українок - Дар'я Блашко з одним промахом програла "в ногах" Екхофф більше півтори хвилини і зайняла лише 34-е місце.
Також в завтрашній гонка-переслідування потрапили Юлія Джима, Валя Семеренко і Анастасія Меркушина, але з таким гандикапом розраховувати на позитивний результат не доводиться.
Спринт, жінки.
- Тіріл Екхофф (1+0) 19:38,0
- Інгрід-Ландмарк Тандреволд (0+0) +7,6
- Березні Олсби Ройселанд (1+0) +24,6
...
- 34. Дар'я Блашко (1+0) +1:35,1
- 40. Юлія Джима (2+0) +1:41,3
- 57. Валя Семеренко (0+1) +2:08,3
- 60. Анастасія Меркушина (0+0) +2:10,4
- 63. Олена Підгрушна (1+0) +2:12,7