Стало відомо, за кого голосували Роналду і Мессі в номінації "Найкращий гравець світу"

Кріштіану проголосував за Ліонеля, а ось Лео за CR7 - ні.

Напередодні в Цюриху пройшла церемонія вручення нагород кращим футболістам світу за підсумками сезону за версією ФІФА під назвою The Best FIFA Football Awards 2020.

Найдужче інтригувала боротьба за нагороду найкращому гравцеві року, яку в результаті голосування отримав нападник "Баварії" і збірної Польщі Роберт Левандовський. Серед номінантів також були Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду.

ФІФА опублікувала дані з голосуванням, відповідно до яких форвард "Ювентуса" віддав свій голос за Мессі, а от аргентинець за португальця - ні.

Кріштіану віддав три очки Левандовському, два - Мессі, а одне - Мбаппе. Ліонель же перше місце віддав своєму експартнеру по "Барсі" Неймару, друге - нинішньому партнерові Неймара в ПСЖ Мбаппе, а третє - Левандовському.